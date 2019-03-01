Жилмар: От украинских клубов предложений нет, но я готов

Бывший тренер Львова Жилмар все еще не трудоустроился и ждет предложений.

"Мой план – вернуться к работе в этом году. Ожидаю хорошего предложения по трудоустройству. На данный момент конкретики нет.

От украинских клубов предложений нет. Если поступит приглашение, я готов. Украина – мой второй дом, хотел бы здесь работать.

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Сейчас нахожусь в Бразилии, посещаю футбольные матчи, участвую в футбольных программах на ТВ. Также начну обучение на лицензию PRO UEFA в следующей группе", – цитирует Жилмар Sportarena.

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Напомним, Жилмар возглавил ФК Львов в июле прошлого года. Бразилец тренировал команду в течение 4 туров, после чего ФФУ обнаружила, что Жилмар не имеет необходимой лицензии для работы в клубе УПЛ, и контракт с тренером был расторгнут.