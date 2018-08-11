toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Жилмар: Каждый день на базе едим, женщина на кухне плачет

20:04 110 Читати українською
Жилмар: Каждый день на базе едим, женщина на кухне плачет
Жилмар Тадеу да Сілва / ФК Львів

Бразильский наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва рассказал, что чувствует себя наполовину украинцем.

"Перед матчем я поздоровался со всей скамейкой запасных Олимпика. Всегда так делаю. Я в Украине уже восемь лет, наполовину уже украинец. Каждый день на базе мы едим, женщина на кухне плачет.

Олимпик и Львов сыграли вничью

Говорит, никогда не видела, чтобы тренер поел, сам убрал тарелки и поблагодарил. Это я", – рассказал Жилмар пресс-службе львовского клуба.

"Тиждень тому розмовляв із батьком Неймара". Хто такий Жилмар – інтерв’ю першого темношкірого тренера в історії УПЛ

Теги
Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва Львов Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
7
мин
Атлетико
22:00
Интер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук