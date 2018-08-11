Жилмар: Каждый день на базе едим, женщина на кухне плачет

Бразильский наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва рассказал, что чувствует себя наполовину украинцем.

"Перед матчем я поздоровался со всей скамейкой запасных Олимпика. Всегда так делаю. Я в Украине уже восемь лет, наполовину уже украинец. Каждый день на базе мы едим, женщина на кухне плачет.

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Говорит, никогда не видела, чтобы тренер поел, сам убрал тарелки и поблагодарил. Это я", – рассказал Жилмар пресс-службе львовского клуба.

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