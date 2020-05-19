Жилмар хочет снова работать в УПЛ – бразилец покинул Львов всего после четырех матчей

Бразильский экс-тренер ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва выразил желание еще раз поработать в чемпионате Украины.

"Меня звали в Бразилию, я работал в наших клубах – не хочу. Как тренер ты лучше раскроешься за рубежом. В Европе лучше тактика, дисциплина, организация. Я поставил себе такую ​​цель – работать в Европе. Ты можешь больше научиться, когда попадаешь в сильный турнир.

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Горжусь, что стал первым бразильским тренером в Украине. Здесь играло много бразильцев, и никто из них не скажет, что украинский футбол их ничему не научил. Многие из них захотят и тренером поработать в Украине тоже.

Как тренер я должен понимать любого футболиста. А вот уровень – это другое. Украина и сейчас имеет сильный чемпионат, здесь очень интересно работать. Мне очень жаль, что я только четыре тура проработал в УПЛ. Хочу еще попробовать здесь свои силы. Тем более, я живу здесь, здесь моя семья", – цитирует Жилмара SportArena.

Напомним, бразильский специалист возглавил Львов перед началом сезона 2019/20. Однако был вынужден покинуть клуб уже после четырех туров УПЛ – выяснилось, что Жилмар не имеет тренерской лицензии надлежащего уровня.

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