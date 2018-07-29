Наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва поделился впечатлениями пысля матча 2-го тура УПЛ против Динамо.

"Я бы не сказал, что не хватило концентрации. В первом тайме, возможно, мы проигрывали середину поля, но во второй половине было уже лучше. Играть против Динамо всегда будет трудно. Ребята молодцы, очень хорошо выглядели на поле.

Львов – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Неважно, сколько бы добавил арбитр, мы проиграли последние минуты, пропускали контратаки. Мне больно, но это футбол. У нас нет времени, впереди – Ворскла.

Играть с Динамо можно по-разному. Сегодня была стратегия – контратаки, ведь у нас быстрые фланги.

Уже завтра будем планировать, как играть с Ворсклой, будем работать. Сегодня могу только поаплодировать своей команде.

Спасибо болельщикам, что поддержали. Это помогает нашим игрокам.

У нас есть задача, нужно смотреть вперед. Первое поражение, но Динамо – очень сильная команда", – цитирует Жилмар телеканал Футбол 1.