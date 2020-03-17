Жезуш сдал положительный тест на коронавирус – португальский тренер находится в зоне риска

Безжалостная эпидемия продолжает запугивать футбольный мир.

Коронавирус добрался и до главного тренера Фламенго Жорже Жезуша, сообщает официальный сайт клуба.

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Пока состояние 65-летнего португальского специалиста позволяет ему оставаться дома в изоляции, наставник ожидает на результаты повторного теста. Стоит отметить, вирус особенно опасен для пожилых людей.

Напомним, Жезуш почти всю карьеру возглавлял команды у себя на родине, наибольшие достижения ему покорялись у руля Бенфики и Спортинга. Также португалец побеждал в Кубке Либертадорес со своей нынешней командой.

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