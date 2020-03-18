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Жезуш рассказал о своем состоянии после обнаруженного коронавируса

17:08 58 Читати українською
Жезуш рассказал о своем состоянии после обнаруженного коронавируса
Жорже Жезуш / Getty Images

Главный тренер Фламенго Жорже Жезуш ответил всем поклонникам, которые беспокоятся о его здоровье.

"Привет всем людям из Португалии и Бразилии. Я нахожусь под опекой врачей Фламенго и сейчас чувствую себя хорошо. Мы приняли все меры предосторожности, ожидая результатов тестов.

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Это правда, что мой тест был положительным, но я чувствую себя как обычно, так же как месяц или год назад. Сейчас я остаюсь на карантине. Заранее спасибо за сообщения поддержки, которые я получил от вас. Спасибо, народ", – подытожил Жезуш в своем видеообращении на странице в Instagram.

Напомним, португальский специалист вместе с Фламенго является действующим обладателем Копа Либертадорес, текущий розыгрыш которого пришлось приостановить из-за коронавируса.

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Теги
коронавирус Мир Бразилия Видеоновости Фламенго Фламенго Жорже Жезуш Жорже Жезуш
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