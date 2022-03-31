Жезуш наконец-то нашел новый клуб – экс-наставник Яремчука выторговал огромную зарплату
Бывший главный тренер Бенфики Жорже Жезуш снова будет работать в Саудовской Аравии.
Опытный специалист подписал контракт с Аль-Насром – третьей командой аравийского чемпионата, утверждает португальское издание Record.
Яремчук летом получит нового тренера – Бенфику возглавит интересный немецкий специалист
По информации источника, в новом клубе Жезус будет зарабатывать около 11 миллионов долларов за сезон. В Саудовской Аравии португалец уже работал в сезоне 2018/19, выиграв Суперкубок страны во главе Аль-Хиляля.
Напомним, в конце декабря прошлого года Жорже Жезуш покинул Бенфику. Ожидалось, что он возглавит один из бразильских клубов, но специалист отклонил несколько предложений.
ЧМ-2022: экспресс-представление участников Мундиаля – определены корзины перед жеребьевкой