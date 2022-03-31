Бывший главный тренер Бенфики Жорже Жезуш снова будет работать в Саудовской Аравии.

Опытный специалист подписал контракт с Аль-Насром – третьей командой аравийского чемпионата, утверждает португальское издание Record.

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По информации источника, в новом клубе Жезус будет зарабатывать около 11 миллионов долларов за сезон. В Саудовской Аравии португалец уже работал в сезоне 2018/19, выиграв Суперкубок страны во главе Аль-Хиляля.

Напомним, в конце декабря прошлого года Жорже Жезуш покинул Бенфику. Ожидалось, что он возглавит один из бразильских клубов, но специалист отклонил несколько предложений.

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