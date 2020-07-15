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Жезуш близок к возвращению в Бенфику

11:24 - Читати українською
Жезуш близок к возвращению в Бенфику
Жорже Жезуш / Сайт Бенфики

Жорже Жезуш после двух лет работы за границей снова возглавит Бенфику.

65-летний специалист станет тренером лиссабонского гранда в следующем сезоне, утверждает ZeroZero со ссылкой на SportTV.

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Жезуш провел сверхуспешную кампанию с Фламенго, выиграв Копа Либертадорес и став чемпионом Бразилии. Но епдемия коронавируса в стране создала неопределенность относительно возобновления футбольных соревнований, поэтому португалец собирается вернуться на родину. Тут и появился вариант с Бенфикой, которую Жезуш уже возглавлял с 2009 по 2015 годы.

Текущий сезон выдался для "орлов" провальным. Бенфика практически не имеет шансов догнать Порту в чемпионате Португалии, а из еврокубков вылетела еще в феврале – поражение от Шахтера на стадии 1/16 финала ЛЕ.

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Португалия Фламенго Фламенго Жорже Жорже Жезуш Бенфика Бенфика
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