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Жезус заинтересовал Реал

10:50 23 Читати українською
Жезус заинтересовал Реал
Габриэл Жезус / официальный сайт АПЛ

Форвард английского Манчестер Сити Габриэл Жезус попал в сферу интересов мадридского Реала.

"Сливочные" попробуют подписать бразильского нападающего, утверждает Calciomercato.

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Мадридцы рассматривают вариант с подписанием Жезуса уже в январе. Помочь трансферу, по мнению руководства Реала, должен статус 22-летнего бразильца на Этихаде. Форвард после своего трансфера в Манчестер Сити лишь исполняет роль дублера Серхио Агуэро. Опытный аргентинец уже забил 8 мячей в нынешнем первенстве АПЛ, что делает шансы Жезуса завоевать место в основе мизерными.

Преградой на пути перехода нападающего может стать его трансферная стоимость. "Горожане" будут просить за Жезуса ориентировочно 100 млн евро. В частности, такая сумма фигурировала в переговорах с Баварией относительно потенциального трансфера.

В сезоне 2019/20 Габриэл Жезус провел 4 матча в Премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 ассист.

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