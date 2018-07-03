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Жезус: То, что делает Неймар, делает весь мир

2 июля 23:11 75 Читати українською
Жезус: То, что делает Неймар, делает весь мир
Неймар и Жезус / beIN spo

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал победу своей сборной в 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики (2:0).

"У Мексики была хорошая защита. Мы не велись на провокации с их стороны. Мы должны играть в свой футбол. Я спокоен, счастлив и сосредоточен, что играю в этой команде. Мы создаем историю, уже попали в 1/4, хотя это было нелегко.

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С завтрашнего дня начнем подготовку к следующему матчу. Каждый матч на этом мундиале был непростым, а этот поединок - самый трудный. Мексика постоянно закрывалась, хорошо работала с мячом, выполняла хорошие пасы, но мы воспользовались шансом.

Не было провокаций, это футбол. То, что делал Неймар, делает весь мир, это нормально. Мы не видим в этом никакой провокации", – цитирует Жезуса Championat.

Напомним, Бразилия обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

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ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Бразилия - Мексика Габриэл Жезус Габриэл Жезус
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