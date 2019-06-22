Жезус решил сменить игровой номер – Манчестер Сити сообщил об этом эффектным видео

Манчестер Сити оригинально сообщил о смене номера на футболке нападающего команды Габриэля Жезуса.

В сезоне-2019/20 бразилец будет выступать в футболке с цифрой "9" на спине, сообщает пресс-служба чемпионов Англии. Прежним номером игрока был 33-й.

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"Для меня будет честью носить футболку Манчестер Сити с девятым номером. Надеюсь забить как можно больше голов в следующем сезоне и помочь команде завоевать как можно больше трофеев", – заявил 22-летний нападающий.

В прошлом сезоне Жезус в 29 матчах (8 – в основе) английской Премьер-лиги забил 7 мячей и отдал 3 ассиста.

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