Жезус признался, почему выполняет роль запасного форварда в Манчестер Сити

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус философски оценил свое положение в лагере действующего чемпиона Англии.

"Я уже прошел эту стадию, когда мне нужно было ждать. Я нахожусь в Манчестер Сити уже почти три года, это мой четвертый сезон. Конечно, я хочу играть больше.

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Очевидно, что тягаться с Серхио Агуэро, самой легендой клуба, очень трудно. Но это хорошо для команды. Он прекрасно играет, но я тоже хорош.

Я понимаю решение Гвардиолы и уважаю Серхио, его историю в клубе и то, какую пользу он приносит сейчас. Люди говорят обо мне как о запасном игроке, и они вкладывают в это негативный смысл.

Но они забывают, что я нахожусь на скамейке запасных не из-за своей плохой игры, а из-за великолепной формы Агуэро. Я научился не ждать, а понимать ситуацию", – цитирует Жезуса Manchester Evening News.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний Габриэл провел три матча, в которых отметился голом и ассистом.

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