Жезус получил серьезное наказание за агрессию в финале Копа Америка

КОНМЕБОЛ решил наказать форварда сборной Бразилии Габриэла Жезуса за совершенный после своего удаления в финале Копа Америка погром.

22-летний нападающий получил дисквалификацию на 2 месяца в матчах бразильской сборной, а также оштрафован на 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Globo Esporte.

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Напомним, что в финале Копа Америка против команды Перу (3:1) Жезус получил красную карточку на 70-й минуте. Покидая поле, он ударил кулаком в будку, в которой сидели делагаты матча, а затем толкнул стойку с аппаратурой системы VAR. Позже бразилец попал в объективы камер, когда плакал в подтрибунном помещении.