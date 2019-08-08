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Жезус получил серьезное наказание за агрессию в финале Копа Америка

14:20 71 Читати українською
Жезус получил серьезное наказание за агрессию в финале Копа Америка
Габриэл Жезус / AFP

КОНМЕБОЛ решил наказать форварда сборной Бразилии Габриэла Жезуса за совершенный после своего удаления в финале Копа Америка погром.

15’ Эвертон
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
90’ Ришарлисон
 
Паоло Герреро 44’
15’ Эвертон
44’ Паоло Герреро
45+2’ Габриэл Жезус
70’ Габриэл Жезус
90’ Ришарлисон

22-летний нападающий получил дисквалификацию на 2 месяца в матчах бразильской сборной, а также оштрафован на 30 тысяч долларов. Об этом сообщает Globo Esporte.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Напомним, что в финале Копа Америка против команды Перу (3:1) Жезус получил красную карточку на 70-й минуте. Покидая поле, он ударил кулаком в будку, в которой сидели делагаты матча, а затем толкнул стойку с аппаратурой системы VAR. Позже бразилец попал в объективы камер, когда плакал в подтрибунном помещении.

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Мир Бразилия Бразилия Копа Америка Габриэл Жезус Габриэл Жезус Копа Америка-2019 Бразилия - Перу
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