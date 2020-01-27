Жезус отреагировал на решение Гвардиолы лишить его права исполнять пенальти в Манчестер Сити

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус с пониманием относится к потере статуса главного исполнителя пенальти в манкунианском клубе.

"Обычно тренер кладет лист бумаги в раздевалке перед игрой, где написано, кто будет исполнять пенальти. В прошлом матче и обычно пенальтистом был я, но на этот раз право исполнить пенальти досталось Гюндогану.

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Таков футбол. Иногда нужно остановиться, стать лучше и вернуться сильнее. На тренировках я бью пенальти и забиваю больше, чем мажу. Если бью пять, то не забиваю в одном случае, иногда обхожусь без промахов.

Но в играх все иначе. В этом сезоне я трижды исполнял пенальти – два в Сити и один за сборную Бразилии – и не забил все три. Когда промазал три пенальти, то следующий будешь исполнять под давлением. Это вызов. В уме я держу, что мне нужно больше тренироваться и, конечно, становиться лучше", – цитирует Жезуса ESPN.

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Напомним, в матче 1/16 финала Кубка Англии против Фулхэма (4:0) главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не доверил бразильцу исполнения пенальти, отдав предпочтение Гюндогану, который реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.