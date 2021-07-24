Украинский нападающий Юрий Захаркив покинул ФК Жетысу через 5 дней после подписания контракта, сообщает Meta-ratings.

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Причины прекращения сотрудничества не разглашаются. Предыдущим клубом Юрия был ФК Львов, за который он провел в прошлом сезоне 8 матчей. Захаркив является воспитанником Карпат, в свое время выступал за Тернополь, СК Днепр-1 и Олимпик.

По итогам прошлого сезона казахского первенства Жетысу покинул элитный дивизион.

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