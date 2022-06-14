Жестокая битва соперников Украины в видеообзоре матча Армения – Шотландия – 1:4
14 июня 23:23 - Читати українською
Шотландия разгромила Армению в матче Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
44’ Арман Оганесян
90+1’ Камо Оганесян
Стюарт Армстронг 14’
Стюарт Армстронг 45+1’
Джон Макгинн 50’
Че Адамс 54’
14’ Стюарт Армстронг
44’ Арман Оганесян
45+1’ Стюарт Армстронг
50’ Джон Макгинн
54’ Че Адамс
90+1’ Камо Оганесян
Равная игра с яркими голами продолжалась до удаления Армана Оганесяна. Защитник армян умудрился получить 2 желтых карточки в течение одной минуты. Шотландцы еще до перерыва воспользовались количественным преимуществом.
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После отдыха "тартановые" довели дело до разгрома, на что соперник ответил только хамством. Камо Оганесян получил прямую красную за прыжок двумя ногами вперед. 4:1 – победа Шотландии, которая по крайней мере временно догоняет Украину.
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