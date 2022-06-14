Равная игра с яркими голами продолжалась до удаления Армана Оганесяна. Защитник армян умудрился получить 2 желтых карточки в течение одной минуты. Шотландцы еще до перерыва воспользовались количественным преимуществом.

Шотландия разгромила Армению – два Оганесяна получили удаление, а Макгинн, Армстронг и Адамс устроили шоу

После отдыха "тартановые" довели дело до разгрома, на что соперник ответил только хамством. Камо Оганесян получил прямую красную за прыжок двумя ногами вперед. 4:1 – победа Шотландии, которая по крайней мере временно догоняет Украину.