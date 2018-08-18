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Жервинью перешел в Парму, Тонелли – в Сампдорию

06:00 5 Читати українською
Жервинью перешел в Парму, Тонелли – в Сампдорию
Жервинью / фото ФК Парма

Защитник Лоренцо Тонелли и форвард Жервинью нашли новые места продолжения карьеры.

Сампдория на год арендовала защитника Наполи Лоренцо Тонелли за 500 тысяч евро. Следующим летом генуэзцы должны выкупить игрока за 7,5 миллиона евро.

Тонелли за два сезона в Наполи провел всего 7 матчей в Серии А, забил 3 гола и получил 2 желтые карточки.

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Парма объявила о подписании трудового соглашения с Жервинью. 31-летний форвард перешел в итальянский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2021 года.

Предыдущим клубом ивуарийца был Хэбэй Чайна Форчун. В чемпионате Китая Жервинью провел 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Жервиньо Жервиньо Лоренцо Тонелли Лоренцо Тонелли Парма Парма Сампдория Сампдория
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