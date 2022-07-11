Защитник Людвиг Аугустинссон переехал из одного топ-чемпионата Европы в другой.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о годовой аренде шведа у Севильи. Бирмингемцы будут иметь право выкупа за 4,5 млн евро.

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Год назад Севилья приобрела Аугустинссона у Вердера за 5,5 млн евро. Левый защитник отыграл за андалусийцев 27 матчей и отличился одним ассистом. Уже этим летом 28-летний латераль решил присоединиться к 14-й команде АПЛ вместо выступлений в групповом этапе ЛЧ.

Добавим, что Аугустинссон является основным игроком сборной Швеции (46 матчей, 2 гола). В частности, вылетал от Украины на стадии 1/8 финала Евро-2020.

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