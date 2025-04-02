"Я в шесть лет начал курить. И вот как тогда впервые закурил, то и в последний раз видел сигарету. Во дворе поссорился с другом, а он пошел и рассказал родителям.

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У меня папа большой был. Помню, вышел мне навстречу и так дал по рукам, что они у меня чуть не отпали. И через месяц-два он меня отдал на футбол", – сказал Насонов в интервью Украинскому футболу.

К слову, Александр покинул ЛНЗ после прихода в команду Романа Григорчука. Сейчас опытный защитник выступает за любительский клуб Лесное из Киевской области.

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