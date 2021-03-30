Форвард Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес сумел результативно запомниться в матче с действующими чемпионами Европы.

Люксембург и Португалия живо начали матч, но отличиться первыми удалось команде Люка Хольца.

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Главным героем стал Жерсон Родригес. Люксембург плохо разыграл угловой, но начал атаку вторым темпом. Синани подал в штрафную, где форвард Динамо головой нашел мяч, забив в ворота Роналду и Ко. К слову, в предыдущем матче Жерсон голом принес победу над Ирландией (1:0).

Интересно, что в стартовом составе Люксембурга вышел и другой игрок с УПЛ – Оливье Тилль, который играет за полтавскую Ворсклу.

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