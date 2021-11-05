Ланс в стартовом матче 13-го тура Лиги 1 без труда разобрался с Труа.

Франция, 13 тур

Ланс – Труа – 4:0

Голы: Калимуэндо, 14, Саид, 29, Клаусс, 35, Франковски, 61

Жерсон Родригес, играющий за Труа на правах аренды из Динамо, оправился от микротравмы и вернулся в стартовый состав своей команды. Правда, попрепятствовать унизительному поражению люксембуржец не сумел.

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Ланс, ставший главной сенсацией начала нынешнего сезона, подтвердил, что заслуженно находится среди лидеров чемпионата. "Красно-золотые" не оставили никаких шансов действующему победителю Лиги 2, забив в ворота соперника четыре "сухих" мяча.

Благодаря этой победе Ланс набрал 24 очка и хотя бы временно вернулся на второе место турнирной таблицы. Труа с 13 пунктами в своем активе остался 14-м.

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