Вингер Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес продемонстрировал уважение к украинцам в непростое время.

Накануне Люксембург в стартовом туре Лиги наций 2022/23 уверенно обыграл Литву, дублем отличился Синани. Жерсон провел на поле 46 минут, после чего был заменен.

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Несмотря на это, у представителя Динамо было отличное настроение после матча. Отпраздновав победу в раздевалке, он при выходе со стадиона еще и сфотографировался с фанатами и украинским флагом. Впоследствии кадр появился в его Instagram .

Напомним, Родригеса с киевлянами связывает контракт до 2024 года. Первую часть сезона 2021/22 нападающий провел во французском Труа, а вторую – в турецком Эюпспоре.