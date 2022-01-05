Нападающий Труа Жерсон Родригес, похоже, не слишком заинтересован в игре за этот клуб.

Накануне Труа возобновил тренировочный процесс. После небольших каникул команда вернулась с новым наставником.

Труа официально сменил наставника

Это могло стать шансом для Жерсона Родригеса, которым был недоволен Лоран Батлес. Однако люксембуржец с первого дня рискует попасть в опалу. Дело в том, что форвард опоздал на первую тренировку в 2022 году, присоединившись к партнерам на час позже, сообщает L’Est-éclair

Издание отмечает, что Жерсон извинился перед партнерами за свой поступок. В то же время, Труа продолжит искать пути, чтобы попрощаться с люксембуржцем, права на которого принадлежат Динамо.

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