Жерсон Родригес занимается поиском нового клуба, – СМИ

Форвард Динамо Жерсон Родригес близок к уходу из киевского клуба в зимнее трансферное окно.

"Киевское Динамо больше не рассчитывает на своего летнего новичка из Люксембурга Жерсона Родригеса. Футболист вместе со своим агентом занимается поиском нового клуба для дальнейшей аренды", – говорится на официальном телеграмм-канале Шаховых.

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Ранее сообщалось, что Жерсон переведен в дубль, а Динамо планирует найти для него новый клуб. Также была информация, что игрока сборной Люксембурга уличали в нарушениях режима.

К слову, на счету Родригеса 8 матчей в составе Динамо в УПЛ и только 2 гола в активе.

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