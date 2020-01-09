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Жерсон Родригес занимается поиском нового клуба, – СМИ

9 января 17:39 1044 Читати українською
Жерсон Родригес занимается поиском нового клуба, – СМИ
Жерсон Родригес / фото ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Жерсон Родригес близок к уходу из киевского клуба в зимнее трансферное окно.

"Киевское Динамо больше не рассчитывает на своего летнего новичка из Люксембурга Жерсона Родригеса. Футболист вместе со своим агентом занимается поиском нового клуба для дальнейшей аренды", – говорится на официальном телеграмм-канале Шаховых.

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Ранее сообщалось, что Жерсон переведен в дубль, а Динамо планирует найти для него новый клуб. Также была информация, что игрока сборной Люксембурга уличали в нарушениях режима.

К слову, на счету Родригеса 8 матчей в составе Динамо в УПЛ и только 2 гола в активе.

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