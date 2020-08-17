Жерсон Родригес заинтересовал еще один клуб, Динамо начало переговоры, – СМИ

Представитель второго турецкого дивизиона уже начал переговоры с Динамо о переходе 25-летнего нападающего сборной Люксембурга, сообщает Süper Lig Yolu.

Жерсон Родригес получит шанс остаться в Динамо – известны условия

Дополнительной информации пока нет. Как известно, во второй части сезона 2019/20 Жерсон достаточно успешно выступал на правах аренды за Анкарагюджю (6 голов в 11 матчах), однако был отчислен из команды после драки с одноклубником. Сейчас нападающий находится в Киеве и тренируется с Динамо, но его перспективы в Украине остаются неизвестными. Ранее в услугах Родригеса были заинтересованы турецкие Эрзурум, Гезтепе и Бешикташ.

К слову, в составе Адана Демиспор ранее выступал Александр Гладкий, но в 2020 году украинец ни разу не попал даже в заявку.

Контракт Жерсона с Динамо рассчитан до 30 июня 2024-го.

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