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Жерсон Родригес заинтересовал аутсайдера турецкой Суперлиги, – СМИ

15:55 104 Читати українською
Жерсон Родригес заинтересовал аутсайдера турецкой Суперлиги, – СМИ
Жерсон Родригес / ФК Динамо

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес, не поехавший на тренировочный сбор с основой, может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Опальный форвард "бело-синих" может усилить Анкарагюджю. Об этом сообщает Transfer Merkezi.

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По информации издания, турецкий клуб уже достиг согласия с Динамо по трансферу. Теперь Родригес должен пройти медосмотр в Турции. Пока неизвестно, будет ли люксембуржец играть в тамошней Суперлиге на правах аренды, или Анкарагюджю выкупит права на вингера. Его контракт с Динамо действует до лета 2024 года.

Жерсон Родригес стал игроком Динамо прошлым летом, однако не смог закрепиться в первой команде из-за конфликта с Алексеем Михайличенко. В активе нападающего 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча.

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