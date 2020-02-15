Жерсон Родригес забил победный гол за Анкарагюджю в матче с Фенербахче – эффектные индивидуальные действия динамовца

В 22 туре Суперлиги Анкарагюджю дома обыграл одного из грандов турецкого футбола, Фенербахче.

Чемпионат Турции, 22 тур

Анкарагюджю – Фенербахче – 2:1

Голы: Лобджанидзе, 13, Жерсон Родригес, 75 – Азиз, 90+6.

Жерсон Родригес обратился к фанатам Динамо после перехода в Анкарагюджю

В очередном туре турецкой Суперлиги Анкарагюджю принимал гостей из Стамбула. Хозяева открыли счет на 13 минуте после ошибки голкипера Фенербахче – отличился грузинский хавбек Лобджанидзе.

После перерыва слово взял арендованный у киевского Динамо форвард Жерсон Родригес. На 75 минуте результативно поддержал контратаку своей команды: получив мяч в нескольких метрах от линии штрафной гостей, Жерсон эффектным финтом обыграл оппонента и мощным ударом удвоил преимущество своей команды. Для нападающего это уже второй гол в чемпионате Турции в 3 матчах. Также в его активе одна результативная передача.

Фенербахче сподобился лишь на один гол – на последних секундах Азиз откликнулся на навес с левого фланга.

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