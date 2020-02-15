toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Жерсон Родригес забил победный гол за Анкарагюджю в матче с Фенербахче – эффектные индивидуальные действия динамовца

21:45 82 Читати українською
Жерсон Родригес забил победный гол за Анкарагюджю в матче с Фенербахче – эффектные индивидуальные действия динамовца
Жерсон Родригес / beIN Sports

В 22 туре Суперлиги Анкарагюджю дома обыграл одного из грандов турецкого футбола, Фенербахче.

Чемпионат Турции, 22 тур

Анкарагюджю – Фенербахче – 2:1

Голы: Лобджанидзе, 13, Жерсон Родригес, 75 – Азиз, 90+6.

Жерсон Родригес обратился к фанатам Динамо после перехода в Анкарагюджю

В очередном туре турецкой Суперлиги Анкарагюджю принимал гостей из Стамбула. Хозяева открыли счет на 13 минуте после ошибки голкипера Фенербахче – отличился грузинский хавбек Лобджанидзе.

После перерыва слово взял арендованный у киевского Динамо форвард Жерсон Родригес. На 75 минуте результативно поддержал контратаку своей команды: получив мяч в нескольких метрах от линии штрафной гостей, Жерсон эффектным финтом обыграл оппонента и мощным ударом удвоил преимущество своей команды. Для нападающего это уже второй гол в чемпионате Турции в 3 матчах. Также в его активе одна результативная передача.

Фенербахче сподобился лишь на один гол – на последних секундах Азиз откликнулся на навес с левого фланга.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча – Михайличенко определился с основой на УПЛ
16:02
1766
Теги
Анкарагюджю Анкарагюджю Фенербахче Фенербахче Турция Видеоновости Жерсон Родригес Жерсон Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
44
мин
Севилья
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук