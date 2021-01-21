"Я счастлив, что мы вернулись к такому насыщенному графику тренировок после нескольких месяцев перерыва. Тренировки нелегкие, но очень полезные, продуктивные. Мы добавляем не только в физическом состоянии, но и в игровом. Я чувствую удовлетворение от тренировок каждый день.

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Мистер хочет, чтобы мы повторяли определенные действия многократно, чтобы это осталось в нашей голове, в памяти, и затем мы использовали эти приобретенные навыки в играх. Считаю, что это полезная тактика – когда ты вырываешься из глубины и играешь на опережение. Если соперник плотно прессингует, наш игрок переводит мяч в свободную зону, и мы продолжаем контролировать игру.

На тренировке, возможно, я где-то действовал агрессивно... Но это футбол – игра, в которой каждый стремится побеждать. Иногда мы становимся слишком эмоциональными. Но как только мы покидаем поле, настроение меняется, ведь команда – это почти то же, что семья. На тренировке я забил головой. Я должен больше тренировать и совершенствовать игру головой. Буду работать над этим компонентом и надеюсь, что забью гол ударом головой и во время матча", – рассказал Родригес в комментарии официальному сайту Динамо.

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