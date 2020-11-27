В паре нападающего Динамо Жерсона Родригеса и теннисистки Ольги Янчук пополнение.

Янчук, которая находится в отношениях с форвардом Динамо Жерсоном Родригесом, родила сына, опубликовав фотографию из роддома в Instagram.

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Интересно, что у люксембуржца уже есть двухлетний сын от предыдущего брака. Отметим, что Жерсон начал встречаться с Янчук в начале 2020 года.

В текущем сезоне Родригес сыграл в 14 матчах в составе Динамо, записав в свой актив 4 гола и 1 ассист.

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