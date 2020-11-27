Жерсон Родригес во второй раз стал отцом
16:39 - Читати українською
В паре нападающего Динамо Жерсона Родригеса и теннисистки Ольги Янчук пополнение.
Янчук, которая находится в отношениях с форвардом Динамо Жерсоном Родригесом, родила сына, опубликовав фотографию из роддома в Instagram.
Интересно, что у люксембуржца уже есть двухлетний сын от предыдущего брака. Отметим, что Жерсон начал встречаться с Янчук в начале 2020 года.
В текущем сезоне Родригес сыграл в 14 матчах в составе Динамо, записав в свой актив 4 гола и 1 ассист.
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