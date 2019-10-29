Жерсон Родригес: В Украине приходилось сталкиваться с агрессией – у людей не очень мягкий характер

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес поделился своими впечатлениями от переезда в столицу Украины.

"Я несколько удивлен. Приходилось сталкиваться с агрессией. Возможно, это замечаю, потому что жил в Японии. Там очень спокойные, благодарные, интеллигентные, культурные люди. Но постепенно привыкаю. Думаю, везде есть враждебно настроенные люди. Но, в целом, могу сказать, что в украинцев не слишком мягкий характер. Вероятно, это связано с непростой историей Украины.

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Стараюсь преодолевать языковой барьер. Говорю на французском, люксембургском, английском, немецком и португальском. Сейчас изучаю русский и украинский языки. Партнеры по команде советуют сначала выучить русский, потом украинский будет даваться легче... Следующее интервью постараюсь дать на русском языке", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Напомним, Родригес перешел в Динамо летом этого года с японского Джубило Ивата. В этом сезоне форвард сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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