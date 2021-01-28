Нападающий Динамо Жерсон Родригес тоже не сразу вернулся в Киев после тренировочного сбора.

Люксембуржец в своем Instagram выложил фотографию, где он сидит на крыше роскошной Lamborghini Aventador на фоне небоскребов Дубая.

Де Пена и Дуэлунд наслаждаются активным отдыхом после сбора в ОАЭ

Добавим, что Жерсон уже вернулся в Киев, о чем свидетельствуют сторис из его Instagram. Родригес не единственный динамовец, который остался в ОАЭ на выходные – Де Пена и Дуэлунд также устроили себе яркий отдых.

К слову, в нынешнем сезоне Жерсон сыграл за Динамо 18 матчей, в которых забил 4 гола.

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