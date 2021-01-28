Жерсон Родригес устроил себе роскошный отдых в ОАЭ
11:11 - Читати українською
Нападающий Динамо Жерсон Родригес тоже не сразу вернулся в Киев после тренировочного сбора.
Люксембуржец в своем Instagram выложил фотографию, где он сидит на крыше роскошной Lamborghini Aventador на фоне небоскребов Дубая.
Де Пена и Дуэлунд наслаждаются активным отдыхом после сбора в ОАЭ
Добавим, что Жерсон уже вернулся в Киев, о чем свидетельствуют сторис из его Instagram. Родригес не единственный динамовец, который остался в ОАЭ на выходные – Де Пена и Дуэлунд также устроили себе яркий отдых.
К слову, в нынешнем сезоне Жерсон сыграл за Динамо 18 матчей, в которых забил 4 гола.
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