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Жерсон Родригес: У меня нет ожиданий от матча против Брюгге

13:52 13 Читати українською
Жерсон Родригес: У меня нет ожиданий от матча против Брюгге
Жерсон Родригес / Динамо

Новичок Динамо Жерсон Родригес рассказал о первых днях в команде и об отношениях с Александром Хацкевичем.

 

"Чувствую себя прекрасно в Динамо. Вчера был отличный тренировочный день. Постепенно адаптируюсь в новой команде, знакомлюсь с ребятами. Общаюсь со всеми. Я открыт парень.

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С главным тренером нашли общий язык. Александр Хацкевич – очень хороший человек. Он произвел положительное впечатление. Рад, что буду работать под его руководством.

Жерсон Родригес рассказал о первых днях в Динамо, любимой позиции и ожиданиях от матча против Брюгге

У меня нет ожиданий от игры с Брюгге, хочется просто выиграть. Александр Николаевич рассказал нам о сопернике, как мы будем действовать на разных позициях. Знаю немного о бельгийской команде. Но для меня главное – результат игры. Мы готовы к матчу с Брюгге", – цитирует Жерсона Родригеса официальный сайт Динамо.

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