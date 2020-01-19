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Жерсон Родригес тренируется с дублем Динамо

14:13 308 Читати українською
Жерсон Родригес тренируется с дублем Динамо
Жерсон Родригес / фото В. Перегняка

Скандальный нападающий киевлян поддерживает форму в столичном клубе.

Люксембургский форвард киевского Динамо Жерсон Родригес тренируется с дублем киевлян, сообщил в своем Телеграмм-канале журналист Андрей Шахов.

Жерсон Родригес занимается поиском нового клуба, – СМИ

"Жерсон Родригес также готовится к сезону. С дублем, под руководством Юрия Мороза. Однако во вчерашнем товарищеском матче U-21 легионер участия не принимал", – написал Шахов в своем Телеграмме.

Напомним, 24-летний нападающий не попал в список игроков, которые вылетели на первый зимний сбор в Турцию. Ранее сообщалось, что Динамо планирует найти для него новый клуб, так как игрока сборной Люксембурга неоднократно уличали в нарушениях режима.

На счету Родригеса в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах в составе Динамо и только 2 гола в активе.

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