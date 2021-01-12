"Я думаю, что здесь уместно говорить о таком понятии, как реванш. В прошлый раз мы проиграли Брюгге, они перегородили нам путь в Лигу чемпионов (сезон 2019/20). Поэтому, считаю, что каждый наш игрок будет мотивирован на новую встречу с бельгийцами. У нас уже наметилось еврокубковое соперничество с Брюгге. Мы обязаны выиграть, взять реванш и доказать таким образом, что то поражение было случайным.

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Мои цели на год? Вы же знаете, что я амбициозный парень и никогда не останавливаюсь на достигнутом. Моя жизненная позиция – нужно всегда двигаться вперед и прогрессировать, а не ждать у моря погоды, сложа руки. Я всегда готов к новым вызовам, целям и задачам", – заверил Жерсон в комментарии сайту Динамо.

Напомним, первый матч против Брюгге киевляне проведут дома 18 февраля, ответный – через неделю, 25 февраля.

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