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Жерсон Родригес шокировал Шахтер в матче за Суперкубок – видео роскошного парашюта в исполнении форварда Динамо

22:12 - Читати українською
Жерсон Родригес шокировал Шахтер в матче за Суперкубок – видео роскошного парашюта в исполнении форварда Динамо
Жерсон Родригес / Сайт Динамо

Нападающий Динамо Жерсон Родригес может претендовать на один из лучших голов 2020 года.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

Люксембуржец эффектно удвоил преимущество "бело-синих" в битве против Шахтера за Суперкубок Украины.

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На 31 минуте Жерсон наказал Андрея Пятова за слишком далекий выход из ворот. Мягкий парашют в "девятку" не оставил шансов голкиперу дончан – 2:0.

Добавим, что это первый гол Родригеса за Динамо после возвращения из аренды в Анкарагюджю. Также нападающий успел отдать ассист в матче 1 тура УПЛ против Олимпика (4:1).

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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины 2020 – как это было
20:57
15995
Теги
Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Красивые голы Жерсон Жерсон Родригес
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