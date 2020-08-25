Жерсон Родригес шокировал Шахтер в матче за Суперкубок – видео роскошного парашюта в исполнении форварда Динамо

Нападающий Динамо Жерсон Родригес может претендовать на один из лучших голов 2020 года.

Люксембуржец эффектно удвоил преимущество "бело-синих" в битве против Шахтера за Суперкубок Украины.

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На 31 минуте Жерсон наказал Андрея Пятова за слишком далекий выход из ворот. Мягкий парашют в "девятку" не оставил шансов голкиперу дончан – 2:0.

Добавим, что это первый гол Родригеса за Динамо после возвращения из аренды в Анкарагюджю. Также нападающий успел отдать ассист в матче 1 тура УПЛ против Олимпика (4:1).

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