Жерсон Родригес шокировал Шахтер в матче за Суперкубок – видео роскошного парашюта в исполнении форварда Динамо

Украина — 22:56 6036
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Динамо обыграло Шахтер в невероятном матче за Суперкубок Украины – замены и ходы Луческу принесли первый трофей
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Шахтер – Динамо: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020Украина — 22:52 10007
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Реал U-19 выиграл юношескую Лигу УЕФА, обыграв в финале Бенфику, – Рауль добыл первый трофей в статусе тренераЛига чемпионов — 21:16 946
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Интер официально определился с судьбой КонтеИталия — 21:00 1594
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