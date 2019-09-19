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Жерсон Родригес: Сегодня Динамо начало играть в хороший футбол

23:38 13 Читати українською
Жерсон Родригес: Сегодня Динамо начало играть в хороший футбол
Жерсон Родригес / Футбол 24

Нападающий Динамо Жерсон Родригес поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Хорошо начинать с победы. Это дает положительные эмоции перед матчами чемпионата. Сегодня мы начали играть в хороший футбол и надеемся продолжать в том же духе.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Что говорил тренер в перерыве? Продолжать играть так же, потому что мы доминировали всю игру, а гол должен был прийти. Буяльский не реализовал много моментов? Главное, что мы победили. Возможно, в следующий раз он реализует все три своих момента.

Труднее ли мне играть в нападении, чем на фланге? Это все видят. Но самое главное помогать команде выиграть. Сегодня мы сделали это", – цитирует Родригеса Динамомания.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Динамо Киев - Мальме
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