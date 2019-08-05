Жерсон Родригес рассказал о первых днях в Динамо, любимой позиции и ожиданиях от матча против Брюгге

Новичок киевлян поделился мнением об адаптации в составе вице-чемпионов Украины.

"Все хорошо. Наслаждаюсь пребыванием в Киеве, хотя пока видел не так много. Много слышал о Динамо в юности. Это большой клуб и замечательная команда. Хорошо, что я здесь. Киев – прекрасный город.

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Больше всего мне нравится играть слева, но и в нападении я чувствую себя вполне комфортно. Я здесь, чтобы помогать команде. Если нужно забивать, буду стараться забивать.

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Роль в тактике Хацкевича? Пока не знаю. Возможно, в нападении. Завтра нам нужно забивать и выигрывать матч против Брюгге. Как бы там ни было, буду стараться показать свои лучшие качества. О Брюгге знаю не так уж и много, но готов играть", – цитирует Родригеса Динамомания.