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Жерсон Родригес рассказал о первых днях в Динамо, любимой позиции и ожиданиях от матча против Брюгге

11:31 152 Читати українською
Жерсон Родригес рассказал о первых днях в Динамо, любимой позиции и ожиданиях от матча против Брюгге
Жерсон Родригес / Фото Динамо

Новичок киевлян поделился мнением об адаптации в составе вице-чемпионов Украины.

 

"Все хорошо. Наслаждаюсь пребыванием в Киеве, хотя пока видел не так много. Много слышал о Динамо в юности. Это большой клуб и замечательная команда. Хорошо, что я здесь. Киев – прекрасный город.

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Больше всего мне нравится играть слева, но и в нападении я чувствую себя вполне комфортно. Я здесь, чтобы помогать команде. Если нужно забивать, буду стараться забивать.

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Роль в тактике Хацкевича? Пока не знаю. Возможно, в нападении. Завтра нам нужно забивать и выигрывать матч против Брюгге. Как бы там ни было, буду стараться показать свои лучшие качества. О Брюгге знаю не так уж и много, но готов играть", – цитирует Родригеса Динамомания.

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Брюгге - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Трансферы Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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