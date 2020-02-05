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Жерсон Родригес прокомментировал свой дебют за Анкарагюджю

19:20 157 Читати українською
Жерсон Родригес прокомментировал свой дебют за Анкарагюджю
Жерсон Родригес / Фото Sabah

Нападающий Динамо Жерсон Родригес поделился впечатлениями от своего дебютного поединка за турецкий Анкарагюджю.

"Я чувствую себя прекрасно в Анкарагюджю. В моем первом матче мы продемонстрировали хорошую командную игру, но в будущем, надеюсь, еще добавим как индивидуально, так и командно", – цитирует Родригеса Fanatik.

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В рамках 20-го тура турецкой Суперлиги Анкарагюджю расписал мировую с Касымпашей (1:1). Единственный гол хозяев забил именно 24-летний нападающий Динамо, выступающий за турецкий клуб на правах аренды.

После 20-ти туров чемпионата Турции Анкарагюджю находится в зоне вылета (17-е место), имея в активе лишь 14 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Турция Касымпаша Касымпаша Жерсон Родригес Жерсон Родригес Анкарагюджю Анкарагюджю
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