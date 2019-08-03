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Жерсон Родригес посвятил переход в Динамо покойной матери

08:50 189 Читати українською
Жерсон Родригес посвятил переход в Динамо покойной матери
Жерсон Родригес / Динамо

Новичок Динамо Жерсон Родригес написал слова, адресованные покойной матери.

"Это для тебя, мама, люблю тебя. Спасибо, Боже", – написал Жерсон Родригес на своей странице в Instagram. Заметим, что мать футболиста умерла в начале мая этого года.

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Напомним, Динамо приобрело нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт рассчитан на 5 лет. По неофициальной информации киевляне заплатили за форварда 2 миллиона евро.

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К слову, Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел за Джубило Ивату 15 матчей, в которых забил 5 голов. Также он играл в обоих матчах Люксембурга против Украины в отборе к Евро-2020. В первом из них именно автогол Жерсона принес "сине-желтым" победу.

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