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Жерсон Родригес: Португалия будет играть против сборной Люксембурга основой, нас воспринимают всерьез сильнейшие команды

21:34 14 Читати українською
Жерсон Родригес: Португалия будет играть против сборной Люксембурга основой, нас воспринимают всерьез сильнейшие команды
Жерсон Родригес / Lessentiel.lu

Нападающий сборной Люксембурга и киевского Динамо Жерсон Родригес поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 против Португалии.

 

"Мы мотивированы на матчи со всеми сборными. Неважно, это Португалия или Сербия. Сборную Люксембурга серьезно воспринимают даже самые сильные сборные. Уверен, что Португалия не будет выставлять на матч с нами второй состав.

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Я выбрал выступления за сборную Люксембурга, горжусь этим. Не жалею, что не выбрал Португалию. Клубные дела? В Динамо все хорошо, особенно в Лиге Европы", – рассказал Родригес в комментарии L’essentiel.

Напомним, Люксембург встретится с Португалией завтра, 11 октября. Обе команды выступают в одной группе с Украиной.

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Жерсон Родригес Жерсон Родригес Португалия - Люксембург Люксембург Люксембург Евро-2020 Динамо Киев Динамо Киев
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