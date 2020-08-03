Жерсон Родригес получит шанс остаться в Динамо - известны условия

"Что касается ситуации с Родригесом, то это в чем-то дело и тренеров, и людей, которые работают в клубе. Времена, когда мы за футболистами следили, когда Милевский и Алиев напивались до полусмерти, прошли. Составлялись документы с рапортами, а когда еще показывались фотографии, в каком они состоянии...

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Но сейчас и поколение другое. Они сидят в планшетах, смартфонах, не так интересно им курение, спиртные напитки. Скоро будет плеяда европейской молодежи. Но попадают в команду такие люди, как Родригес, которые начинают вести себя неправильно. Клубу надо постараться или поставить его на место, или избавиться. На этот временной промежуток мы отдали его в Турцию.

Он вернулся, будет у меня встреча с ним. "Пройдемся" по его контракту, а я считаю он сильный футболист, напомню штрафные санкции, о которых он, видимо, начал забывать, и он поедет к Мистеру. Поговорит, и если Луческу будет видеть в его глазах желание работать и выполнять на поле то, что требуется от футболиста Динамо, он останется. Нет – будем продавать", – подчеркнул Суркис в эфире телеканала 112.

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