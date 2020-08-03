toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Жерсон Родригес получит шанс остаться в Динамо - известны условия

00:29 - Читати українською
Жерсон Родригес получит шанс остаться в Динамо - известны условия
Жерсон Родригес / фото: Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о перспективах в киевском клубе форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

"Что касается ситуации с Родригесом, то это в чем-то дело и тренеров, и людей, которые работают в клубе. Времена, когда мы за футболистами следили, когда Милевский и Алиев напивались до полусмерти, прошли. Составлялись документы с рапортами, а когда еще показывались фотографии, в каком они состоянии...

"Газеты не прекращают писать то, о чем ты даже не знал": Жерсон Родригес отреагировал на слухи о себе

Но сейчас и поколение другое. Они сидят в планшетах, смартфонах, не так интересно им курение, спиртные напитки. Скоро будет плеяда европейской молодежи. Но попадают в команду такие люди, как Родригес, которые начинают вести себя неправильно. Клубу надо постараться или поставить его на место, или избавиться. На этот временной промежуток мы отдали его в Турцию.

Он вернулся, будет у меня встреча с ним. "Пройдемся" по его контракту, а я считаю он сильный футболист, напомню штрафные санкции, о которых он, видимо, начал забывать, и он поедет к Мистеру. Поговорит, и если Луческу будет видеть в его глазах желание работать и выполнять на поле то, что требуется от футболиста Динамо, он останется. Нет – будем продавать", – подчеркнул Суркис в эфире телеканала 112.

"Ведемо деякі трансфери": новий тренер знайшов у Динамо найкращого вчителя і легенду МЮ – амбітні цілі та ЛЧ

blog_ava
Жена Буяльского соблазняет горячим фото в купальнике – фанаты воюют из-за силикона, но девушка достойно дает отпор
2 августа
15723
Теги
Мирча Мирча Луческу Жерсон Жерсон Родригес Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
11
мин
Металлист 1925
19:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук