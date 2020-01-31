Жерсон Родригес покинул Динамо и присоединился к Анкарагюджю

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Анкарагюджю представил зимних новичков команды, среди которых оказался и Жерсон Родригес, сообщает официальный твиттер клуба.

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Как информирует официальный сайт Динамо, нападающий присоединился к турецкой команде на правах аренды до конца сезона 2019/20. О наличии права выкупа не сообщается, однако ранее люксембургское издание L'essentiel отмечало об отсутствии такой опции.

Стоит добавить что с Анкарагюджю сняли трансферный бан буквально сутки назад. Вместе с Жерсоном турецкий клуб оперативно подписал около десятка новичков. Команда из Анкары пока что занимает предпоследнее место в турецкой Суперлиге, находясь в зоне вылета.

Напомним, Жерсон Родригес стал игроком Динамо прошлым летом за 2 млн евро, однако не смог закрепиться в первой команде. В активе нападающего 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча. В последний раз люксембуржец выходил на поле в составе Динамо еще 10 ноября, а на сборы с первой командой Алексей Михайличенко его не взял.

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