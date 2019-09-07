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Жерсон Родригес оценил свое физическое состояние после проблем в матче за сборную Люксембурга

19:18 69 Читати українською
Жерсон Родригес оценил свое физическое состояние после проблем в матче за сборную Люксембурга
Жерсон Родригес / Сайт УЕФА

Новичок Динамо рассказал о последствиях жесткого столкновения с Флэнаганом в концовке матча против Северной Ирландии.

 

"Прекрасно себя чувствую. У меня нет травмы. Да, после того, как меня сбил игрок сборной Северной Ирландии, боль была. Но со мной все в порядке.

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Тренируюсь с командой в обычном режиме. Буду в полной боевой готовности к матчу с Сербией и смогу принять участие в поединке. Мои кондиции в оптимальном состоянии", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

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Напомним, сборная Люксембурга является конкурентом Украины в отборе Евро-2020. "Сине-желтые" возглавляют группу B с 10 очками, а сборная Родригеса с 4 пунктами занимает второе место.

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