Жерсон Родригес оценил свое физическое состояние после проблем в матче за сборную Люксембурга

Новичок Динамо рассказал о последствиях жесткого столкновения с Флэнаганом в концовке матча против Северной Ирландии.

"Прекрасно себя чувствую. У меня нет травмы. Да, после того, как меня сбил игрок сборной Северной Ирландии, боль была. Но со мной все в порядке.

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Тренируюсь с командой в обычном режиме. Буду в полной боевой готовности к матчу с Сербией и смогу принять участие в поединке. Мои кондиции в оптимальном состоянии", – цитирует Родригеса официальный сайт Динамо.

Литва – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Напомним, сборная Люксембурга является конкурентом Украины в отборе Евро-2020. "Сине-желтые" возглавляют группу B с 10 очками, а сборная Родригеса с 4 пунктами занимает второе место.