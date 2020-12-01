"Чувствую себя хорошо. Перед вылетом утром провели тренировку. Мне она была очень нужной, потому что после коронавируса набираю оптимальную форму. Уже занимался с партнерами несколько дней.

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Рад вернуться в состав и играть в Италии против Ювентуса. Нет ничего невозможного. Верю в победу Динамо", – поделился Родригес в комментарии Футбол News.

Отметим, что Динамо встретится с Ювентусом уже завтра, 2 декабря, начало в 22:00. Киевляне пока занимают третье место в группе G, опережая Ференцварош по дополнительным показателям.

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