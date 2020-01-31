Жерсон Родригес обратился к фанатам Динамо после перехода в Анкарагюджю

Нападающий Динамо Жерсон Родригес, который до окончания сезона будет выступать на правах аренды за Анкарагюджю, поделился эмоциями после ухода из киевского клуба.

"Я хочу поблагодарить за поддержку фанатов Динамо и клубную семью. Мой выбор был тяжелым, но он позволит мне снова играть, работать и быть сильным. А потом вернуться в Динамо сильнее. Ну и, конечно же, забивать голы и наслаждаться футболом. Большое спасибо вам", – сказал Родригес в инстаграме.

Жерсон Родригес покинул Динамо и присоединился к Анкарагюджю

Напомним, Жерсон Родригес присоединился к турецкой команде на правах аренды до конца сезона 2019/20. О наличии права выкупа не сообщается.

Отметим, что контракт 24-летнего форварда сборной Люксембурга с Динамо рассчитан до лета 2024 года.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?