toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ БАРСЕЛОНА ЗИМНИЕ СБОРЫ КУБОК ИСПАНИИ

Жерсон Родригес не имел права так себя вести, – Бурда о конфликте форварда с Михайличенко

13:25 39 Читати українською
Жерсон Родригес не имел права так себя вести, – Бурда о конфликте форварда с Михайличенко
Жерсон Родригес / фото из открытых источников

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, как в команде реагировали на конфликт Жерсона Родригеса с Алексеем Михайличенко.

"Он на что-то разозлился, но, конечно, ни в коем случае не имел права так себя вести. Должна быть субординация, уважение. Ребята ему потом конкретно вставляли. Он успокоился и больше так себя не вел", – цитирует Бурду dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Жерсон Родригес обратился к фанатам Динамо после перехода в Анкарагюджю

Напомним, Жерсон накричал на Михайличенко во время матча Кубка Украины против Шахтера. Впоследствии форвард публично попросил прощения за свое поведение. Недавно Динамо отдало Родригеса в аренду до конца сезона турецкому Анкарагюджю.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення

blog_ava
Атлетик – Барселона – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:25
464
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Жерсон Родригес Жерсон Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
53
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук