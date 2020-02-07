Жерсон Родригес не имел права так себя вести, – Бурда о конфликте форварда с Михайличенко

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, как в команде реагировали на конфликт Жерсона Родригеса с Алексеем Михайличенко.

"Он на что-то разозлился, но, конечно, ни в коем случае не имел права так себя вести. Должна быть субординация, уважение. Ребята ему потом конкретно вставляли. Он успокоился и больше так себя не вел", – цитирует Бурду dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

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Напомним, Жерсон накричал на Михайличенко во время матча Кубка Украины против Шахтера. Впоследствии форвард публично попросил прощения за свое поведение. Недавно Динамо отдало Родригеса в аренду до конца сезона турецкому Анкарагюджю.

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