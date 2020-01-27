Жерсон Родригес не был убедительным в матчах, – Шелаев оценил уровень игры люксембуржца в Динамо

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о нападающем киевлян Жерсоне Родригесе.

"Лучшее ситуацию Родригеса знают и видят тренеры Динамо, а менеджмент клуба оценивает размер возможных потерь. Считаю, что в игре Жерсон не был настолько убедителен, чтобы за него стоило бороться дальше.

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Соль и Дуэлунд, насколько я понимаю, еще получат свой шанс, и место в команде предстоит отстоять не только им самим, но и тем людям, которые за них отвечают", – поделился Шелаев в комментарии Команда№1.

Напомним, 24-летний люксембургский нападающий перешел в Динамо из японского клуба Джубило Ивана в августе 2019 за 2 млн евро. На счету Родригеса в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах в составе Динамо и только 2 гола в активе.

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