toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КОБИ БРАЯНТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС

Жерсон Родригес не был убедительным в матчах, – Шелаев оценил уровень игры люксембуржца в Динамо

12:59 51 Читати українською
Жерсон Родригес не был убедительным в матчах, – Шелаев оценил уровень игры люксембуржца в Динамо
Жерсон Родригес / фото ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о нападающем киевлян Жерсоне Родригесе.

"Лучшее ситуацию Родригеса знают и видят тренеры Динамо, а менеджмент клуба оценивает размер возможных потерь. Считаю, что в игре Жерсон не был настолько убедителен, чтобы за него стоило бороться дальше.

Жерсон Родригес назвал две причины, почему решил присоединиться к Динамо

Соль и Дуэлунд, насколько я понимаю, еще получат свой шанс, и место в команде предстоит отстоять не только им самим, но и тем людям, которые за них отвечают", – поделился Шелаев в комментарии Команда№1.

Напомним, 24-летний люксембургский нападающий перешел в Динамо из японского клуба Джубило Ивана в августе 2019 за 2 млн евро. На счету Родригеса в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах в составе Динамо и только 2 гола в активе.

Динамо – Хайдук: первое поражение в 2020 году заслуженное – провалы, странные решения, "выжил" мало кто из киевлян

blog_ava
Неймар посвятил гол Коби Брайанту, фаны Нанта почтили память Салы, хавбек Лиона получил ужасную травму: 21 тур Лиги 1
00:14
316
Теги
Жерсон Родригес Жерсон Родригес Олег Шелаев Олег Шелаев Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Фран Соль Фран Соль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
20
мин
Борнмут
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук