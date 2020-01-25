toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР - ЛЕХ ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО

Жерсон Родригес назвал две причины, почему решил присоединиться к Динамо

16:35 136 Читати українською
Жерсон Родригес назвал две причины, почему решил присоединиться к Динамо
Жерсон Родригес / фото ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Жерсон Родригес рассказал, почему стал игроком киевского клуба летом 2019 года.

"Почему решил перейти в киевское Динамо? Это шикарная команда. Гранд европейского футбола с большим именем и мощной армией болельщиков. Как вы знаете, я играл в Японии, но скучал по близким, так как жил очень далеко от семьи, от моего сына. Мне важно быть рядом с ним.

Жерсон Родригес: Во многих моментах я был не прав, но сделал выводы и мечтаю снова играть за Динамо

Да, Украина находится не так уж близко от Португалии или Люксембурга, но гораздо ближе, чем Япония, это факт. Эти две причины стали основными в моем выборе Динамо Киев. Я был рад, что принял такое решение", – поделился Жерсон в интервью Sportarena.

Напомним, 24-летний люксембургский нападающий перешел в Динамо из японского клуба Джубило Ивана в августе 2019 за 2 млн евро. На счету Родригеса в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах в составе Динамо и только 2 гола в активе.

Динамо – Хайдук: первое поражение в 2020 году заслуженное – провалы, странные решения, "выжил" мало кто из киевлян

blog_ava
Лэмпард назвал цель Челси на зимнее трансферное окно
00:19
364
Теги
Трансферы Трансферы Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Марсель
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук