Жерсон Родригес назвал две причины, почему решил присоединиться к Динамо

Нападающий Динамо Жерсон Родригес рассказал, почему стал игроком киевского клуба летом 2019 года.

"Почему решил перейти в киевское Динамо? Это шикарная команда. Гранд европейского футбола с большим именем и мощной армией болельщиков. Как вы знаете, я играл в Японии, но скучал по близким, так как жил очень далеко от семьи, от моего сына. Мне важно быть рядом с ним.

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Да, Украина находится не так уж близко от Португалии или Люксембурга, но гораздо ближе, чем Япония, это факт. Эти две причины стали основными в моем выборе Динамо Киев. Я был рад, что принял такое решение", – поделился Жерсон в интервью Sportarena.

Напомним, 24-летний люксембургский нападающий перешел в Динамо из японского клуба Джубило Ивана в августе 2019 за 2 млн евро. На счету Родригеса в текущем сезоне 12 матчей во всех турнирах в составе Динамо и только 2 гола в активе.

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