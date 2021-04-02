Турецкий гранд не смог договориться о выкупе Дженка Тосуна из Эвертона и начал поиски замены лидеру атаки, сообщает Fotomac.

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Именно поэтому Бешикташ обратил внимание на Жерсона Родригеса, который продемонстрировал шикарную форму в составе сборной Люксембурга. Отмечается, что турки уже начали переговоры с игроком и надеется, что сможет договориться с киевским Динамо о трансфере.

К слову, Жерсон провел 29 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и результативную передачу.

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