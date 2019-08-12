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Жерсон Родригес: Я мечтаю играть в Лиге чемпионов, и у меня хорошее предчувствие

20:50 29 Читати українською
Жерсон Родригес: Я мечтаю играть в Лиге чемпионов, и у меня хорошее предчувствие
Жерсон Родригес / Динамо

Новичок киевского Динамо Жерсон Родригес излучает оптимизм перед матчем против Брюгге в Лиге чемпионов.

 

"Завтра у нас очень важная игра и я хочу ее выиграть. Опять забить? Я готов сделать все от себя зависящее. Я стараюсь забивать и создавать моменты для партнеров. И если вся команда должным образом сработает – мы можем достичь результата.

У меня хорошие предчувствия. Команда чувствует себя хорошо, мы подготовились хорошо. Мы готовы к завтрашнему матчу с Брюгге и сделаем максимум.

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Да, я понимаю, что от меня хотят в новой команде. Тренер много говорит со мной, чтобы помочь мне, я новый игрок. Он объясняет мне, что я должен делать на поле.

Где мне удобнее играть: в центре нападения или на фланге? Да, мне нравится играть слева, потому что я креативный игрок, быстрый. И в центре я также могу помочь команде, и отдам всего себя. Я могу забить много голов в центре нападения.

Мечтаю ли я о Лиге чемпионов? Да, это моя мечта, и я хочу сделать это завтра", – сказал Жерсон Родригес журналистам перед началом тренировки Динамо в понедельник.

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Напомним, Динамо встретится с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится завтра, 13 августа. Начало запланировано на 20:30.

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